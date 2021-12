John Madden: morto l’allenatore di Football che dà il titolo alla serie Madden NFL di EA Sports

29—Dic—2021 / 8:43 AM

All’età di 85 anni è morto John Madden, si tratta di un’icona del Football americano, considerando che è stato vincitore del Super Bowl nel 1976 con gli Oakland Raiders. Successivamente divenne un commentatore sportivo, e fu il simbolo della serie videoludica Madden NFL.

John Madden è stato un’icona per tutti gli appassionati di Football americano, considerando che dopo la carriera da allenatore divenne commentatore televisivo ed uno dei migliori analisti del gioco. Si ritirò da commentatore nel 2009. Nel 2006 è stato anche inserito all’interno della Pro Football Hall of Fame.

Ma in una certa fetta di pubblico il suo nome viene associato a Madden NFL, la serie videoludica dedicata proprio al massimo campionato di Football americano che ha preso il nome, la voce e la personalità di John Madden. L’ex allenatore di Football, infatti, partecipò in prima persona allo sviluppo dello stesso titolo, rendendolo un’esperienza più che realistica e credibile per gli appassionati.

