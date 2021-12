Harry Potter: Emma Watson spiega perché voleva lasciare la saga

Emma Watson ha raccontato i motivi per cui stava per lasciare la saga di Harry Potter durante la produzione de L'Ordine della Fenice.

Gli appassionati di Harry Potter stanno attendendo l’1 gennaio per guardare la reunion che riporterà insieme il cast della popolare saga cinematografica a vent’anni dal primo lungometraggio. Da poco sono trapelate alcune dichiarazioni di Emma Watson sui motivi che stavano spingendo l’attrice a lasciare la saga.

Ecco le sue parole:

Credo che fossi spaventata, non so se vi siete mai sentiti in un punto che si può considerare un ora e per sempre. A me è successo nel periodo dell’Ordine della Fenice, fu lì che le cose iniziarono a diventare un po’ più pepate per tutti noi. Ma successivamente la questione della fama ha trovato una sua collocazione, i fan volevano che andassi avanti e che ce la facessi, e questa è stata una cosa grandiosa.

Per conoscere altri particolari dettagli sui protagonisti della saga di Harry Potter non resta che attendere l’1 gennaio, quando lo special arriverà in Italia grazie a Sky ed a NOW.

Alla reunion parteciperanno anche Daniel Radcfliffe, Rupert Grint, Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Imelda Staunton, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Matthew Lewis, Evanna Lynch, e Ian Hart, per citarne alcuni. Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts onorerà la magia dietro la realizzazione dei film e la famiglia creata nei Warner Bros. Studios di Londra due decenni fa. Celebrerà anche l’impareggiabile lascito del franchise cinematografico di Harry Potter e il suo impatto indelebile sui cuori, le menti e l’immaginario delle famiglie e dei fan di tutto il mondo.