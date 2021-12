Doctor Strange nel Multiverso della Follia: ci saranno gli Illuminati? (rumor)

Sappiamo che in Doctor Strange nel Multiverso della Follia compariranno alcuni nuovi personaggi (tra cui America Chavez) e che ci saranno delle “sorprese” provenienti dal Multiverso, come accaduto in Spider-Man: No Way Home. Essendo sorprese, Sony Pictures e Marvel le terranno secretate fino all’ultimo, ma i rumor rimbalzano incessantemente e alcuni di essi si incastrano con la nuova teoria che vede l’arrivo degli Illuminati all’interno del Marvel Cinematic Universe.

Nei fumetti, gli Illuminati sono un ristretto numero di supereroi leader / “cervelloni” che creano una cerchia che ha l’intento di vegliare sulle sorti del mondo, utilizzando anche l’influenza sulle proprie aree di competenza. A farne parte è proprio Doctor Strange, insieme ad altri personaggi chiave al momento non all’interno del MCU: Tony Stark, difatti, è morto, mentre gli altri componenti sono Reed Richards (ovvero il Mr Fantastic dei Fantastici 4), Namor l’atlantideo, Charles Xavier (capo degli X-Men) e Freccia Nera, re degli Inumani. Un personaggio importante, nella composizione del supergruppo, sarebbe T’Challa, inizialmente interpellato per costituirlo (la prima riunione si tenne proprio in Wakanda) ma da cui si è tirato subito via, non concorde col modus operandi segreto e supponente del team.

Che il film potesse fare da viatico per la prima apparizione di Mr Fantastic e del Professor X era già nell’aria (e ricordiamo che Kang, visto in Loki, nei fumetti ha uno stretto legame di parentela col primo) mentre Namor è un personaggio di cui si vocifera da anni ma che sosta nella zona grigia da fin troppo tempo.

Interessante poi il discorso relativo a Freccia Nera, che abbiamo già visto nel fallimentare telefilm dedicato a lui e alla sua famiglia brutalmente cassato dopo pochi episodi e altrettanto brutalmente declassato al ruolo di “non canonico”.

Secondo Fandomwire, il personaggio sarebbe in realtà una certezza finora inaspettata, inserito fin dall’inizio del progetto e non negli attuali reshot in corso. Quel che non sarebbe sicuro è se Marvel sia andata a ripescare l’attore Anson Mount dal serial Hulu o abbia voluto fare completamente piazza pulita con un reboot totale. E per quanto riguarda gli altri? Improbabile il ritorno di Tony Stark, non così improbabile un ritorno di James McAvoy nel ruolo di un più maturo Charles Xavier.

Per quanto riguarda Richards, invece, sarebbe più sensato cercare un nuovo interprete che ripescare quelli dei vecchi (e massacratissimi) film.

Si tratta solo di speculazioni, ovviamente, ma non manca poi molto, oramai, all’uscita del film: fra meno di sei meno avremo le nostre risposte.

