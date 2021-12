Stan Lee: il popolare autore Marvel oggi avrebbe compiuto 99 anni

Oggi, 28 dicembre 2021, il popolare Stan Lee avrebbe compiuto 99 anni. Lo ha ricordato la sua pagina Twitter ufficiale che ha pubblicato un tweet con in allegato un’immagine in cui mostra il popolare sceneggiatore mentre spegne le candeline assieme a diversi personaggi Marvel usciti fuori dalla sua mente creativa, lanciando anche un’iniziativa per commemorarlo.

Questo è il tweet dedicato ai 99 anni di Stan Lee con un’iniziativa lanciata per ricordare il grande fumettista.

Today, Stan would have turned 99. The colorful characters & thrilling tales he created captivate & entertain fans & will do so for generations to come. To celebrate his birthday, share your favorite Stan story, sighting, cameo or comicbook with us & we'll retweet a few!#StanLee pic.twitter.com/E8XO2Z9uTa

— Stan Lee (@TheRealStanLee) December 28, 2021