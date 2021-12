Netflix: tutte le novità di gennaio 2022 in un video ufficiale

Netflix ha appena rilasciato il suo consueto recap mensile con tutte (o quasi) le novità previste per gennaio 2022, e come al solito c’è di che gioire, tra novità assolute, grandi revival e nuove stagioni di serie celebri.

Difficile pareggiare i conti con l’offerta dicembrina, ma le novità non mancano e sono di tutto rispetto.

La novità più peculiare è Incastrati, la prima serie tv a opera di Ficarra e Picone, ma abbiamo anche Snowpiercer, After Life, Too Hot to Handle con le loro terze stagioni, il ritorno di DOTA e Ozark… e che ne dite della dodicesima stagione di The Big Bang Theory?

Tra i film registriamo, in assoluto, l’arrivo di Bad Boys For Life, Sicario e Doctor Sleep.

Qui di seguito la lista rilasciata in calce al video, ma attenzione: non è esaustiva, altre novità potrebbero essere in arrivo!

01/01 Incastrati

01/01 Manifest Stagioni 1-3

01/01 The Big Bang Theory Stagione 12

01/01 The Good Doctor Stagione 4

01/01 Sicario

03/01 Bad Boys For Life

05/01 4 Metà

05/01 Doctor Sleep

07/01 Mother/Android

14/01 After Life Stagione 3

18/01 DOTA: Dragon’s Blood Libro 2

19/01 Too Hot to Handle Stagione 3

20/01 Il trattamento reale

21/01 Ozark Stagione 4 Parte 1

21/01 Monaco: sull’orlo della guerra

25/01 Snowpiercer Stagione 3

28/01 Getting curious with Jonathan Van Ness

