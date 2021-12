La Ruota Del Tempo: backstage del prop & weapon making nella nuova featurette

Un nuovo dietro le quinte ci porta alla scoperta dell'arte dei propmaker al servizio de La Ruota Del Tempo: ecco come sono state create armi e accessori.

28—Dic—2021 / 8:20 AM

Sul set di una serie fantasy come La Ruota Del Tempo è possibile trovare un’infinità di armi e accessori a uso e consumo degli interpreti, realizzate nei materiali più svariati a seconda dell’utilizzo che bisogna farne durante le riprese. Vi siete mai chiesti come vengono realizzate? Un nuovo video dietro le quinte della serie Prime Video ci mostra la sottile arte dei prop maker, nell’esperienza di Marigo Kehoe (Produttore esecutivo), Uta Briesewitz (regista dei primi due episodi) e Jake Colier (Props Master).

La serie di romanzi a cui si ispira la serie è stata ideata e iniziata da Robert Jordan, per poi rimanere incompiuta per lungo tempo a causa del decesso dell’autore, per poi essere infine completata da Brandon Sanderson con gli ultimi tre libri.

Nel cast della serie ritroviamo Nynaeve al’Meara (Zoë Robins), Matrim Cauthorn (Barney Harris), Lan Mandragoran (Daniel Henney), Moiraine Damodred (Rosamund Pike), Egwene al’Vere (Madeleine Madden), Perrin Aybara (Marcus Rutherford) e Rand al’Thor (Josha Stradowski).

