Eternals: Chloé Zhao dichiara che le citazioni su Batman e Superman sono state una sua idea

Chloé Zhao ha raccontato alla rivista Empire della sua iniziativa di far citare sia Batman che Superman nel film Marvel Eternals.

Chloé Zhao è passata da un film d’autore come Nomadland ad una mega-produzione come Eternals cercando di portare le proprie idee, ed anche una certa audacia, ed è per questo che la regista ha voluto rimarcare il fatto che le citazioni su Batman e Superman presenti nel film siano state una sua idea.

Ecco le parole di Chloé Zhao:

Mi prendo la responsabilità per questa scelta. Credo che dovremmo tutti vivere una grande e felice famiglia. E possiamo anche parlare dell’elefante nella stanza, ovvero il fatto che Ikaris ricordi Superman. Ci sono tanti registi che hanno portato Superman sul grande schermo, offrendo la loro interpretazione di una figura così importante a livello culturale. Perciò ho pensato che fosse positiva l’idea di fare un omaggio, e riconoscere queste grandi interpretazioni di Superman. E poi nel film c’è Gilgamesh che guarda i suoi film mentre cerca di proteggere Thena. E vedrete anche una scena tagliata in cui parla di un film che vi farà sorridere. Lui ama i lungometraggi su Batman.

Ricordiamo che Eternals è uscito a novembre nelle sale cinematografiche, mentre arriverà sulla piattaforma streaming Disney+ il 12 gennaio.