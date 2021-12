Xiaomi Watch S1 verrà svelato domani, arriva il primo teaser

Nella giornata di domani, grazie al nuovo evento dedicato al mondo Xiaomi che prenderà il via esattamente alle 19 (ora italiana) avremo modo di vedere diverse novità della compagnia cinese, che verosimilmente verranno lanciate sul mercato già nel giro di qualche giorno. C’è da dire che delle sorprese sono ancora in cantiere, e che all’effettivo non conosciamo tutti i dettagli che verranno approfonditi da parte del colosso, seppur dei primi teaser siano già arrivati in rete.

Il 28 dicembre non scopriremo infatti di più solamente suoi nuovi Xiaomi 12, e sulla MIUI 13, visto che verrà presentato anche quello che è ora noto come Xiaomi Watch S1. Esatto, stiamo parlando proprio di un orologio smart della compagnia, il quale è stato già anticipato da qualche foto svelata in via ufficiale, come potete vedere in copertina all’articolo, all’infuori della quale però purtroppo non abbiamo al momento null’altro.

Per ora infatti, anche se per fortuna mancano poche ore al via della presentazione, non sappiamo altro all’infuori del fatto che si tratterà di un orologio smart, potenzialmente pronto a offrire un ottimo rapporto qualità prezzo com’è ormai da sempre noto per i prodotti del colosso, e che verosimilmente potrebbe essere lanciato anche nel nostro paese. Restiamo in ogni caso in attesa di scoprire di più sul tutto, sperando che durante il nuovo evento l’azienda sottolinei tutte le potenzialità di questo interessante gioiellino.

Per il resto, sappiamo che il protagonista indiscusso della serata sarà la Xiaomi 12, assieme alla serie che questo porterà con sé, visto che i nuovi flagship della compagnia con Snapdragon 8 Gen 1 che dovrebbero portare in campo la MIUI 13 sono ormai vicini alla presentazione. Abbiamo parlato delle presunte specifiche tecniche della versione Pro da poco emerse, potete saperne di più accedendo al nostro approfondimento dedicato attraverso questo link.