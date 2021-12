Spider-Man: No Way Home ha superato il miliardo di dollari d'incassi, e diventerà a breve il film Sony con i maggiori incassi di sempre.

Il successo di Spider-Man: No Way Home sta proseguendo, ed il lungometraggio ha già superato il miliardo di dollari di guadagni. Il tutto nasce dalla somma tra i 467 milioni di dollari guadagnati al box office degli Stati Uniti, sommati ai 587 milioni provenienti dai botteghini del resto del Mondo.

Spider-Man: No Way Home è il primo lungometraggio che supera il miliardo d’incassi dai tempi di Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, film uscito nel 2019. Si tratta anche, al momento, del secondo incasso di tutti i tempi per la Sony, dopo Spider-Man: Far From Home con il suo 1,13 miliardi di dollari, ma, considerando che a tredici giorni dalla sua uscita Spider-Man: No Way Home è già arrivato a 1,05 miliardi, presto il lungometraggio supererà il suo predecessore.

Questa la sinossi ufficiale del film:

Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, il nostro amichevole eroe di quartiere è smascherato e non può più separare la sua vita privata dalle grandi responsabilità di essere un Supereroe. Quando chiede aiuto a Doctor Strange, la posta in gioco si fa sempre più rischiosa e lo porterà a scoprire cosa significa realmente essere Spider-Man.

Spider-Man: No Way Home è al cinema dal 15 dicembre.