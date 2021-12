L’iMac in vetro con touchscreen è ancora in fase di sviluppo?

Dopo un brevetto arrivato ormai quasi due anni fa, arrivano delle potenziali novità per quel che riguarda un iMac realizzato totalmente in vetro di Apple.

Nel 2020 Apple fece parlare di sé (anche se ovviamente, non solo per questo) grazie a un brevetto che parlò al mondo di un iMac realizzato totalmente in vetro, che al contrario di quanto affermato da parte di Steve Jobs potrebbe avere parte – o tutto – un display touchscreen.

Si è tornati a parlare del tutto grazie a un brevetto integrativo che, come riportato sulle pagine di 9to5Mac, ha parlato di alcuni nuovi dettagli che potrebbero riguardare il dispositivo. Parliamo di un articolo che potrebbe all’effettivo non vedere mai la luce sul mercato, visto che per ora abbiamo a che fare solamente con dei brevetti, ma tutto lascia suggerire che il colosso di Cupertino stia ancora lavorando al tutto.

A quanto pare, l’obiettivo del device non sarebbe più quello di essere realizzato totalmente in vetro, con delle superfici che verrebbero comunque coperte, e una tastiera abbastanza piccola che al contrario di quanto immaginato inizialmente, potrebbe essere abbastanza regolabile per adattarsi alle esigenze degli utenti.

I concept che vedete in copertina all’articolo potrebbero riguardare il dispositivo, sperando che nel corso dei prossimi anni i lavori continuino, e Apple abbia modo di approfondire il tutto e svelare i suoi piani per un articolo di questo tipo.