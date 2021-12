iPhone: Apple ricorda 10 funzionalità per sfruttarli al massimo

Gli iPhone non sono solamente telefoni ottimi per quel che riguarda le specifiche tecniche e la sicurezza dei sistemi, visto che il colosso di Cupertino si occupa a ogni rilascio di migliorare i dispositivi anche per quel che riguarda le potenzialità lato software. iOS infatti, in maniera differente dagli altri sistemi operativi presenti sul mercato, permette agli utenti di sfruttare alcune funzionalità uniche che risultano particolarmente comode in diversi casi, specialmente per quel che concerne gli ambiti lavorativi.

Sono presenti davvero molte possibilità uniche, ed è ovvio che molti utenti non siano al corrente di tutte: per via di ciò, Apple ha da poco rilasciato un video riassuntivo che riepiloga un totale di 10 feature che gli utenti potrebbero aver perso per strata, e che in alcuni casi potrebbero davvero cambiare l’esperienza di utilizzo. Trovate qui di seguito il filmato in questione e la lista dei 10 punti trattati dalla compagnia.

È possibile usare uno swipe per cancellare le cifre nell’app Calcolatrice Nell’App Messaggi si può fissare dei contenuti per ritrovarli in maniera più facile successivamente Nella home è possibile raggruppare i widget per risparmiare spazio Si ha modo di selezionare diverse foto per spostarle in altre app dedicate I suggerimenti possono essere personalizzati con frasi che si utilizza spesso Dalla schermata di blocco è possibile aprire la fotocamera con uno swipe Senza che sia necessario installare app di terze parti, gli iPhone permettono di scansionare i documenti Attraverso la feature Live Text della fotocamera è possibile ottenere del testo direttamente dalle foto Grazie a un’utile scorciatoia, si può subito saltare alla prima foto presente nella memoria Le ricerche possono essere velocizzate grazie all’aggiunta del bottone dedicato nella home

Ovviamente, è normale che molti di questi passaggi possano risultare standard per alcuni utenti che già ne erano a conoscenza, ma video come questi da parte di Apple possono di sicuro risultare utili per rinfrescarsi la memoria e scoprire piacevoli novità.