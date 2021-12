Don’t Look Up: su Rotten Tomatoes la critica boccia il film, mentre il pubblico approva

Su Rotten Tomatoes la critica non ha gradito Don't Look Up, mentre il pubblico ha approvato il nuovo film Netflix.

Da poco è disponibile in streaming su Netflix Don’t Look Up, il film che ha nel cast attori del livello di Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio e Meryl Street, ma su Rotten Tomatoes, mentre la critica non ha approvato il lungometraggio, il pubblico ha apprezzato, promuovendo il film con il 77% di percentuale di recensioni positive.

La critica su Rotten Tomatoes ha giudicato Don’t Look Up “marcio”, considerando che il lungometraggio ha raccolto una percentuale del 55% di recensioni positive, per un giudizio complessivo che recita:

Don’t Look Up punta troppo in alto con la sue frecce per riuscire veramente a toccare terra, ma il film satira di Adam McKay pieno zeppo di star finisce per colpire sé stesso.

I critici che hanno recensito Don’t Look Up con le loro recensioni riportate su Rotten Tomatoes sono stati 206, mentre le recensioni degli utenti sono più di 100, un numero piuttosto esiguo considerando che Spider-Man: No Way Home ne ha ottenute oltre 25mila.

Ecco la sinossi di Don’t Look Up disponibile su Netfix dal 24 dicembre:

La laureanda in astronomia Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence) e il professor Randall Mindy (Leonardo DiCaprio) fanno una straordinaria scoperta: una cometa in orbita all’interno del sistema solare. Il primo problema è che si trova in rotta di collisione con la Terra. E l’altro? La cosa non sembra interessare a nessuno. A quanto pare, avvisare l’umanità di una minaccia delle dimensioni del monte Everest rappresenta un evento scomodo da affrontare. Con l’aiuto del dottor Oglethorpe (Rob Morgan), Kate e Randall partono per un tour mediatico che li porta dall’ufficio dell’indifferente presidente Orlean (Meryl Streep) e del suo servile figlio nonché capo di gabinetto Jason (Jonah Hill), fino alla stazione di The Daily Rip, un vivace programma del mattino condotto da Brie (Cate Blanchett) e Jack (Tyler Perry). A sei mesi dall’impatto della cometa, gestire continuamente le cronache e catturare l’attenzione del pubblico ossessionato dai social media prima che sia troppo tardi risulta essere un’impresa incredibilmente comica. Cosa spingerà il mondo intero a guardare in alto?