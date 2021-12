Spider-Man: No Way Home ha il 99% di audience score su Rotten Tomatoes, è un record

Spider-Man: No Way Home - Dovevano esserci anche i cameo di Emma Stone e Kirsten Dunst

Spider-Man: No Way Home - Dovevano esserci anche i cameo di Emma Stone e Kirsten Dunst

Hawkeye: il regista sarebbe pronto per una seconda stagione

Hawkeye: il regista sarebbe pronto per una seconda stagione

Spider-Man: Marisa Tomei voleva che zia May fosse fidanzata con una donna

Spider-Man: Marisa Tomei voleva che zia May fosse fidanzata con una donna

Slugfest: il trailer della docuserie dei fratelli Russo su Marvel vs DC Comics

Slugfest: il trailer della docuserie dei fratelli Russo su Marvel vs DC Comics