Assassin’s Creed Symphonic Adventure: il concerto immersivo ispirato alla mitica saga

Una nuovissima e coinvolgente esperienza tratta dalla celebre saga Ubisoft sta per arrivare: Assassin's Creed Symphonic Adventure, il concerto immersivo ufficiale.

27—Dic—2021 / 10:48 AM

Ubisoft e Overlook Events presentano Assassin’s Creed Symphonic Adventure, un concerto realizzato per festeggiare il 15° anniversario della famosa serie di videogiochi.

Negli ultimi quindici anni, il franchise di Assassin’s Creed è diventato una delle più amate e popolari serie di videogiochi di tutti i tempi, sinonimo di grandi storie, spettacolari ricreazioni di mondi, nota per la sua capacità di permettere ai giocatori di usare la Storia come personale terreno di gioco.

Assassin’s Creed Symphonic Adventure presenta un’intera orchestra e un coro in un unico e immersivo concerto che copre il viaggio musicale di Assassin’s Creed dalle origini fino al giorno d’oggi. In questo concerto originale, la narrazione dei vari giochi è al centro dell’esperienza musicale. Il pubblico sarà in grado di seguire ogni gioco nella sua identità musicale, accompagnata da montaggi video su schermo, perfettamente sincronizzati con orchestra, coro e solisti.

Un concerto sinfonico coinvolgente, con video, luci ed effetti sonori speciali: questo nuovo modo di vivere la musica è sviluppato dalla squadra dinamica di Overlook Events, creatori del successo mondiale di Dragon Ball & Saint Seiya Symphonic Adventure, affiancati dalla squadra dei creativi di Ubisoft.

La prima mondiale di Assassin’s Creed Symphonic Adventure si terrà in Francia, a Parigi, il 29 ottobre 2022, nel prestigioso Grand Rex, nel cuore della città. Questo evento non celebra solo il quindicesimo anniversario della serie videoludica, ma anche i 90 anni di questo luogo storico. Un tour mondiale è previsto nei primi mesi del 2023 e proseguirà per tutto l’anno di festeggiamenti.

La musica ha sempre avuto un ruolo essenziale nell’esperienza di Assassin’s Creed e sono emozionato di far parte dell’Overlook Events’ Symphonic Adventures Concert nei festeggiamenti della mitologia musicale e delle ricche storie di Assassin’s Creed. Spero sarete dei nostri in questa eccitante serie di concerti per tutto il 2022 e oltre.

ha commentato Jesper Kyd, compositore delle colonne sonore della serie di Assassin’s Creed.

Questa collaborazione con Overlook Events permetterà ai fan di immergersi nel ricco e potente mondo di Assassin’s Creed, durante gli speciali festeggiamenti del quindicesimo anniversario. Overlook utilizza la sua esperienza creativa nel mettere assieme i concerti a effetti speciali di altissima qualità per aumentare l’immersione e garantire un’esperienza unica ai fan di Assassin’s Creed.

ha affermato Azaïzia Aymar, Transmedia and Business Development Director di Ubisoft.

