Apple lancerà i chip M3 con processo a 3nm già nel 2023?

Non sappiamo ancora quali saranno all’effettivo i piani di Apple relativi ai prossimi Mac, i quali però potrebbero essere lanciati nel corso del 2023. Come riportato da DigiTimes e ripreso sulle pagine di GizChina, si parla nello specifico di dispositivi che dovrebbero introdurre sul mercato dei chip M3 da parte di Apple già pronti a migliorare le potenzialità degli M2 (non ancora usciti, visto che M1 Pro e M1 Max sono appena arrivati).

A quanto pare, la collaborazione con TSMC per la realizzazione dei chip M3 dovrebbe avere inizio già sul finire del 2022, e nell’anno successivo non avremmo a che fare solamente con Mac evoluti, ma anche con quelli verosimilmente noti come chip A17 Bionic. Anche se non sappiamo quali saranno le funzionalità dei nuovi dispositivi realizzato dal colosso taiwanese, possiamo già immaginare che avremo a che fare con miglioramenti delle performance piuttosto mancate, senza che manchi ovviamente maggior ottimizzazione per quel che riguarda l’efficienza dei device, considerando che questi dovrebbero essere realizzati sul processo a 3nm.

Stando a quel che sappiamo, come ripreso da GizChina, i chip M3 potrebbero arrivare addirittura ad avere un totale di 40 core, fino a 4 volte quindi rispetto a quanto visto con gli appena rilasciati M1 Pro e M1 Max. Va sottolineato che miglioramenti di questo tipo sono tutt’altro che irrealistici, visto che la riduzione di 1nm nei processi dei SoC è di sicuro piuttosto importante, e che le nuove generazioni saranno sicuramente in grado di superare di gran lunga quanto visto fino a oggi, anche per quel che riguarda gli ultimi dispositivi usciti.

Considerando le premesse, potremmo avere modo di saperne di più sui nuovi M3 di Apple già nel giro di qualche mese, seppur in genere la compagnia non faccia passare molto dal debutto dei suoi nuovi articoli ad annunci legati ai SoC: non ci resta che restare in attesa di novità per il prossimo anno.