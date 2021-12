Apple ha “rubato” uno dei responsabili della comunicazione di Facebook, Andrea Schubert cambia casacca

Ormai non manca così tanto al lancio del primo visore per la realtà aumentata di Apple. Per prepararsi a fare le cose in grande, Cupertino ha assunto Andrea Schubert, che fino a pochi giorni fa si è occupato di comunicazione proprio per la divisione realtà virtuale di Meta (ossia Facebook).

Secondo Mark Gurman, firma di Bloomberg specializzata nel riportare ‘i segreti’ di Apple, l’azienda di Cupertino avrebbe ormai quasi finito il visore, motivo per cui starebbe iniziando ad organizzare la squadra che dovrà occuparsi del lancio del prodotto, spingendone la campagna marketing.

Ve lo ricordate? Solamente poche settimane fa Gurman aveva parlato della possibile strategia di marketing che verrà adottata da Apple: il visore per la realtà aumentata potrebbe venire presentato durante la WWDC 2022, ossia l’evento dedicato agli sviluppatori che normalmente si tiene durante i primi mesi dell’estate. Tuttavia tra la presentazione e la messa in vendita del device potrebbero dover passare diversi mesi, tant’è che si parlava di fine 2022 – inizio 2023.

Mesi che – ipotizzava sempre Gurman – Apple utilizzerà per promuovere il suo (costoso) visore per la realtà aumentata, con campagne di comunicazione ad hoc, video di prova, interviste, inserzioni pubblicitarie e molto altro. Ed è proprio qui che entrerebbe in gioco Andrea Schubert, che per anni si è occupato proprio della promozione di prodotti legati alla realtà virtuale e aumentata.

Per il momento non ci sono ancora conferme del passaggio di Schubert da Facebook ad Apple (deve anche solo aggiornare il suo account LinkedIn e non ci sono ancora stati annunci), ma Mark Gurman dà la notizia come certa.

Schubert in passato è anche stato responsabile della comunicazione della linea di prodotti Oculus, i visori per la realtà virtuale più venduti sul mercato.