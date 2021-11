Il visore AR di Apple verrà messo in vendita dopo diversi mesi dalla sua presentazione

Emergono nuovi dettagli sul primo visore per la realtà aumentata di Apple. Dalla sua presentazione alla messa in vendita passeranno diversi mesi, secondo Mark Gurman

Si torna a parlare del visore per la realtà virtuale di Apple. Sarà decisamente costoso e tra la sua presentazione e le prime consegne potrebbero passare parecchi mesi — a dirlo è Mark Gurman, firma di Bloomberg specializzata nei prodotti della mela morsicata.

Nell’ultima edizione di Power On, newsletter a cadenza settimanale, Gurman anticipa che la presentazione del visore potrebbe avvenire durante la prossima conferenza annuale di Apple dedicata agli sviluppatori – ossia la WWDC 2022. In altre parole, bisognerebbe attendere fino a giugno / luglio del 2022.

Tuttavia, il visore sarà messo in vendita solamente diversi mesi dopo il termine della conferenza. Gurmann parla di fine 2022 o addirittura inizio 2023. Apple potrebbe usare questi mesi per creare hype, grazie ad un’importante e costosa campagna di marketing. Apple non può permettersi errori: per quanto si tratti di un prodotto di nicchia – anche solo per il suo costo -, il primo visore per la realtà aumentata dovrà necessariamente essere un successo.

La strategia riprenderebbe, dunque, quanto già visto al lancio del primo Apple Watch. Dalla sua presentazione alle prime consegne erano passati ben 227 giorni.

Questa lunga finestra temporale sarà anche fondamentale per coinvolgere il maggior numero di sviluppatori possibili, in modo da avere un ricco catalogo di app per la realtà aumentata disponibili già al lancio del visore.