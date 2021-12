OnePlus Nord 2 CE: presentazione rinviata a febbraio?

Dopo che dei render del nuovo smartphone OnePlus Nord CE 2 sono emersi in rete, sembra che il destino del telefono non sia particolarmente roseo. Parliamo infatti di un dispositivo che sembrava ormai pronto per conquistare il palco del CES 2022, venendo quindi ufficialmente presentato da parte della compagnia, pronta ad approfondire tutti i dettagli e le specifiche del nuovo gioiellino.

Tuttavia, stando a quanto riportato dal noto tipster Yogesh Brar, come riportato sulle pagine di 91Mobiles, il dispositivo potrebbe essere presentato solamente a partire dal mese di febbraio. Stando a quanto sappiamo, il device verrà lanciato a partire da un prezzo di 299€ circa, con all’interno il SoC Dimensity 900 5G, pronto a migliorare le potenzialità dello Snapdragon 750G visto nel precedente device.

Dovremmo trovarci davanti a uno schermo da 6,4 pollici OLED, con refresh rate di 90 Hz, con due varianti che permettono di optare per 6 GB di RAM + 128 GB di spazio per l’archiviazione o 6 GB e 256 GB, con una batteria da 4.500mAh (compatibile con la ricarica rapida fino a 65 W) a chiudere il tutto.

Parlando delle fotocamere, dovrebbe essere presente un sensore primario OmniVision da 64 MP, un ultra grandangolare da 8 MP e una lente macro da 2 MP. Per i selfie, dovrebbe essere invece inserito un sensore da 16 MP frontale.