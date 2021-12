Hawkeye: il regista sarebbe pronto per una seconda stagione

Hawkeye si è appena concluso, rivelando la presenza di personaggi importanti entrati a far parte del Marvel Cinematic Universe, e creando una coppia formata da Occhio di Falco e Kate Bishop, ed in tutto questo il regista e produttore Rhys Thomas non disdegnerebbe affatto l’idea di lavorare ad una seconda stagione per continuare a muoversi nell’MCU.

Ecco le sue parole a Collider dopo che gli è stata rivolta una domanda sulla possibile seconda stagione di Hawkeye:

Non posso parlare dei nuovi piani per questioni di segretezza, però lo show è stato distribuito ed è bello vedere come le persone lo abbiano apprezzato. Il fatto che il personaggio di Hailee sia entrato nell’MCU è un altro aspetto importante, e sono proiettato in avanti a pensare dove porterà tutto ciò. Ho adorato camminare sul sentiero dell’MCU e mi piacerebbe farlo ancora.

Ricordiamo che l’ultimo episodio di Hawkeye è uscito su Disney+ il 22 dicembre. Hawkeye è la nuova serie originale Marvel Studios ambientata nella New York City del post blip, dove l’ex Vendicatore Clint Barton/Hawkeye (Jeremy Renner) ha una missione apparentemente semplice: tornare dalla sua famiglia in tempo per Natale. Ma quando si presenta una minaccia dal suo passato, Hawkeye si allea suo malgrado con Kate Bishop (Hailee Steinfeld), un’abile arciera di ventidue anni nonché sua grande fan, per smascherare una cospirazione criminale.