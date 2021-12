The Witcher 2: Ciri, Elfi e Nani al centro delle nuove featurette

La principessa Cirilla è la protagonista di un nuovo special di Netflix dedicato a The Witcher 2, insieme a due video sui popoli degli elfi e dei nani.

Dopo averci introdotto ai segreti di Witcher e Maghi, Netflix ci presenta ora i popoli degli elfi e dei nani, tramite le figure di Yarpen Zigrin, Francesca Findabair e Filavandrel, tra i personaggi di The Witcher 2. Inoltre, la protagonista Freya Allan ci racconta la sua trasformazione da damigella in pericolo a principessa guerriera nel passaggio da una stagione all’altra.

Questa è la sinossi della serie:

The Witcher, serie fantasy basata sull’omonima saga bestseller, è il racconto epico di una famiglia e del suo destino. È la storia dei destini intrecciati di tre individui nel vasto mondo del Continente, dove umani, elfi, witcher, gnomi e mostri combattono per sopravvivere e prosperare, e dove il bene e il male non sono facilmente identificabili.

Mentre questa è la logline della seconda stagione:

Convinto di aver perso Yennefer per sempre durante la battaglia di Sodden, Geralt di Rivia porta la principessa Cirilla nel posto più sicuro che conosce: Kaer Morhen, la fortezza della sua infanzia. Mentre re, elfi, umani e demoni del Continente lottano per la supremazia al di fuori delle mura, Geralt deve proteggere la giovane principessa da un pericolo ancora più grande: il misterioso potere che è in lei.

