The Flash: Michael Keaton rivela perché ha deciso di interpretare ancora Batman

Michael Keaton ha spiegato per quale motivo ha deciso di nuovo di vestire i panni di Batman per il film The Flash.

L’elemento che offre maggiore curiosità riguardo al lungometraggio The Flash è il fatto che sarà presente Michael Keaton nei panni di Batman. L’attore ha di recente parlato a Variety di ciò che lo ha spinto a interpretare di nuovo il cavaliere oscuro.

Ecco le sue parole:

Ero curioso, ma il fatto di essere curioso di capire come sarebbe stato indossare di nuovo i panni del personaggio non vuol dire che lo volessi davvero fare. Però era passato tanto tempo da quando lo avevo fatto, e doveva comunque essere un qualcosa fatto bene e per la giusta ragione.

Ed a quanto pare le possibilità offerte all’interprete da The Flash sono state un motivo sufficiente per permettere a Michael Keaton di interpretare di nuovo Batman. Il cast di The Flash vedrà presenti, oltre Ezra Miller, Ben Affleck e Michael Keaton, anche Sasha Calle come Supergirl, Kiersey Clemons nei panni di Iris West, Maribel Verdú che farà Nora Allen, e Ron Livingston che interpreterà il padre di Barry.

La regia di The Flash è affidata a Andy Muschietti da una sceneggiatura di Christina Hodson (Birds of Prey). Barbara Muschietti e Michael Disco sono i produttori, con Walter Hamada, Galen Vaisman e Marianne Jenkins che fanno da produttori esecutivi.