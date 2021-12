Tesla, Autopilot potrebbe finalmente migliorare un po’ in Europa (parola di Elon Musk)

Rispondendo ad un utente su Twitter, Elon Musk ha promesso novità in arrivo per Autopilot in Europa. Aggiornamento in vista a marzo?

Autopilot non funziona come dovrebbe in Europa. Sia perché la guida semi-autonoma di Tesla è stata progettata usando come riferimento le strade statunitensi, sia perché alcune norme dell’UE e degli stati membri di fatto ne hanno castrato alcune funzioni. La buona notizia è che tutto questo potrebbe presto cambiare.

A dirlo è Elon Musk, che rispondendo alle perplessità di un utente ha confermato che Tesla sta lavorando per migliorare il funzionamento di Autopilot anche fuori dagli Stati Uniti d’America.

«Ogni giorno sento gli utenti europei lamentarsi di Autopilot», ha scritto l’utente WholeMarsBlog taggando Elon Musk e spiegando che le Tesla non sono in grado di identificare correttamente i limiti stradali forniti dalla segnaletica verticale. «So che il team che segue la tecnologia è estremamente impegnato, però sarebbe fantastico se qualcuno potesse prendersi un po’ di tempo per capire cosa causa il problema».

Pronta la risposta del CEO di Tesla: «stiamo cercando di migliorare significativamente l’esperienza dei proprietari di auto Tesla che non risiedono negli Stati Uniti», ha scritto Elon Musk, aggiungendo che un importante aggiornamento potrebbe arrivare già verso marzo – sempre che le autorità locali diano l’ok in tempi utili.