Samsung passerà a Fuchsia, il nuovo sistema operativo di Google?

Sembra che per i suoi dispositivi Samsung potrebbe passare a Fuchsia, nuovo sistema operativo attualmente in fase di lavorazione presso Google.

E se in futuro succedesse che gli smartphone Samsung lasciassero indietro il sistema operativo Android, per dedicarsi ad altri tipi di soluzioni? A quanto pare, seppur al momento sembra si tratti quasi di un’affermazione utopistica, stando a un report il tutto potrebbe addirittura essere confermata.

La compagnia, secondo quanto riportato, sarebbe al lavoro al fine di realizzare un nuovo sistema operativo nei laboratori di Google, sul quale pare siano investite risorse da ormai qualche anno, e che prenderebbe il nome di Fuchsia. Potrebbero quindi volerci diversi anni, ma l’azienda avrebbe modo di lavorare anche sul sistema operativo dei suoi prossimi dispositivi, mentre continua a innovare il mercato con nuovi modelli per quel che riguarda ogni fascia di prezzo.

C’è da dire che per il momento, in ogni caso, anche prendendo il tutto per vero, gli utenti Samsung possono dormire sogni tranquilli, dato che la compagnia non prenderebbe provvedimenti di questo tipo nel giro di solamente qualche ora, annunciando il fatti con il dovuto preavviso e preoccupandosi anche di far durare questo spostamento diversi anni, grazie anche alla collaborazione di Google.

Considerando che Fuchsia dovrebbe essere la prossima alternativa open source ad Android ufficiale di Google, diverse compagnie potrebbero tra le altre cose prendere in considerazione il tutto, abbandonando pian piano quello che nel corso degli anni potrebbe essere ricordato quasi come un sistema obsoleto.

Nei piani di Google non ci sono infatti solamente i telefoni, ma anche ad esempio orologi smart e tablet, senza trascurare computer e altri device, che a quanto pare potranno sposarsi con questo nuovo OS. Staremo a vedere quando riceveremo degli aggiornamenti in tal senso dal colosso sudcoreano e dall’azienda specializzata nel mondo della ricerca, la quale sembra voler prendere una direzione insolita per ampliare il suo portfolio di opportunità.