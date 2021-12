Mamma, ho perso l’Aereo: Devin Ratray, interprete di Buzz, arrestato per aver aggredito la fidanzata

Devin Ratray, interprete di Buzz nella saga di Mamma, ho perso l’Aereo, è stato arrestato per aver aggredito la fidanzata durante una due giorni di convention, in seguito ad un diverbio. L’arresto è avvenuto a Oklahoma City in occasione della OKC Pop Christmas Con.

Secondo i report Devin Ratray avrebbe litigato con la fidanzata dopo che la donna ha offerto gratuitamente degli autografi dell’attore a due persone. Da lì sarebbe nata una lite che è sfociata in albergo in uno scontro violento.

Ricordiamo che Devin Ratray è apparso di recente in Home Sweet Home Alone, il film sequel/reboot dedicato alla saga di Mamma, ho perso l’aereo in cui ha vestito di nuovo i panni di Buzz, creando una continuità con i precedenti lungometraggi.

Devin Ratray è apparso anche in Nebraska, nel film con Jennifer Lopez intitolato Hustlers, e poi è apparso in serie TV come Law & Order, Blue Bloods, The Good Wife, Hawaii Five-O, Chicago Med e Russian Doll. Ratray ha partecipato anche all’iniziativa di Airbnb che per un giorno ha messo a disposizione la casa del lungometraggio di Mamma, ho perso l’aereo. Ecco la relativa news dedicata: