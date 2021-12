La prima automobile con HarmonyOS, il sistema operativo di Huawei

La Aito M5 è la prima auto con Harmony OS, sistema operativo di Huawei. Unisce propulsione elettrica e motore endotermico per raggiungere un'autonomia di 1000 km.

La Aito M5 sarà la prima auto dotata del sistema operativo di Huawei, Harmony OS. L’auto elettrica sfida direttamente Tesla. «È meglio della Model Y», fa sapere l’azienda. Le consegne del veicolo partiranno a febbraio, mentre il prezzo è interessante: 250,000 yuan, ossia circa 33.000 euro.

A differenza della Tesla Mode Y, ad ogni modo, la Aito M5 non sfrutta esclusivamente l’energia elettrica. Ha un piccolo serbatoio di benzina per estendere l’autonomia del veicolo anche quando le batterie sono a secco.

Aito è un acronimo, sta per ‘adding intelligence to auto’. Il brand è sotto l’ala protettrice della casa automobilistica Seres ed è frutto di una partnership con Huawei. Seres ha sede in California, ma è una sussidiaria del colosso cinese Sokon.

L’intera parte software della vettura è curata da Huawei. L’infotainment sfrutta una versione del sistema operativo HarmonyOS ottimizzata per le automobili. In questo modo la Aito M5 può anche comunicare con altri device del produttore cinese. Ad esempio è possibile sbloccare le portiere dell’auto usando uno smartwatch della Huawei.

Unendo propulsione elettrica e motore endotermico, la vettura dispone di un’autonomia di circa 1.000 Km. L’auto è in grado di scattare da 0 a 100 Km/h in 4,4 secondi.