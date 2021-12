Giocare sulle Tesla mentre si guida? Parte l’indagine degli Stati Uniti

Gli Stati Uniti hanno ufficialmente avviato delle indagini per via della possibilità per i passeggeri delle Tesla di giocare mentre si guida.

Sappiamo che per migliorare le potenzialità delle sue vetture,Tesla non si limita solamente ad aggiungere nuove funzionalità per quel che riguarda la guida, visto che di tanto in tanto la compagnia si occupa anche di inserire dei nuovi videogiochi per il catalogo delle macchine, i quali garantiscono intrattenimento a non finire per gli utenti.

Ovviamente però, è severamente vietato giocare mentre si guida, visto che – nonostante la presenza di Full Self-Driving – le vetture non hanno ancora modo di guidarsi davvero da sole al 100%, e richiedono infatti il continuo supporto degli utenti per evitare ogni tipo di incidente o imprevisto. Resta il fatto che la funzionalità dei videogiochi, ad esempio per quel che concerne Sonic, titolo appena aggiunto come approfondito nell’articolo che trovate a questo link, è pensata nello specifico per i passeggeri, i quali possono intrattenersi nel corso dei viaggi.

Tuttavia, il gameplay viene ovviamente proiettato sullo schermo centrale presente nelle macchine, che potrebbe in ogni caso causare delle distrazioni per il guidatore, anche se non è questo in prima persona a occuparsi di giocare. Ed è per via di ciò che le autorità statunitensi hanno avviato un indagine in tal senso, in quanto vogliono assicurarsi che l’utilizzo dei videogiochi per gli altri passeggeri non comporti in alcun modo un pericolo alla guida, risultando ininfluente per chi deve tenere d’occhio la strada.

Mentre prima risultava possibile giocare solo quando i veicoli erano parcheggiati, ora la situazione si è complicata notevolmente, dato che il nuovo sistema non riesce in alcun modo a capire se i conducenti si stanno distraendo alla guida, magari giocando proprio in prima persona, o semplicemente guardando lo schermo. Staremo quindi a vedere se un prossimo update dell’Arcade di Tesla avrà modo di sistemare la situazione.