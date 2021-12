Sonic: The Hedgehog è il prossimo gioco in arrivo sulle Tesla

Il noto gran classico di SEGA, Sonic: The Hedgehog, sta per arrivare sulle vetture Tesla, come annunciato ufficialmente.

Tesla Arcade sta per migliorare grazie all’arrivo di un’aggiunta particolarmente inaspettata, parliamo di un grande classico SEGA uscito all’incirca 30 anni fa, nel 1991. Si tratta di Sonic: The Hedgehog, titolo particolarmente famoso che ha dato vita a una saga intramontabile, e che è stato anche recentemente adattato in salsa cinematografica, con un nuovo capitolo in arrivo.

A svelare il tutto è stato un PR di Tesla, il quale ha svelato alle pagine di The Verge la piacevole notizia, anche se purtroppo al momento non c’è una data ufficiale a cui affidarsi per accogliere il noto riccio del mondo dei videogiochi. Anche Elon Musk, tempo a dietro, aveva accennato il tutto, anche se sembrava si trattasse quasi di uno scherzo, considerando la velocità per cui il noto animale di SEGA è noto in tutto il mondo.

Molto presto quindi, i possessori di una vettura che sfruttano il servizio Arcade della compagnia avranno modo di mettere mano sul titolo a scorrimento carico di adrenalina, dove servirà continuare a percorrere i livelli realizzati dalla compagnia moltissimi anni a dietro. Non c’è ovviamente da scordarsi di preoccuparsi nel mentre di prendere tonnellate di anelli gialli e sconfiggere tutto quello che osa pararsi innanzi a Sonic, boss e nemici iconici inclusi.

C’è da dire che al momento il gioco è disponibile su pressoché ogni piattaforma, dal PC a Nintendo Switch, e che non si tratta quindi di un grosso passo avanti per quel che riguarda il recupero dell’opera, ma che comunque avere modo di mettere mano sul grande classico a bordo delle vetture è sicuramente un dettaglio importante. Nel mentre, la compagnia è pronta a espandere ulteriormente la saga con un capitolo open world, Sonic Frontiers, di cui abbiamo discusso nell’articolo che trovate a questo link.