Sonic Frontiers: svelato il gioco open world ai The Game Awards 2021

Durante i The Game Awards 2021 c'è stato spazio per la presentazione di Sonic Frontiers, nuovo titolo open world realizzato da SEGA.

Avevamo avuto conferma del fatto che la celebrazione del 30esimo anniversario di Sonic avrebbe avuto modo di continuare nel corso di questa notte, grazie alla presenza di Jim Carrey e di Ben Schwartz ai The Game Awards 2021, non sono mancati diversi contenuti in merito all’animaletto blu amato in tutto il mondo.

Parliamo nello specifico della presentazione del nuovo gioco, avvenuta attraverso un breve video, il quale ha anticipato l’esperienza a mondo aperto di cui si parla ormai da diverso tempo, che arriverà come confermato durante il filmato sul finire del 2022. Potete vedere il tutto qui di seguito, in attesa di ulteriori novità sulla questione, che speriamo non si facciano attendere troppo.

Non è finita qui inoltre, perché dopo aver mostrato un teaser del film Sonic 2, abbiamo avuto anche il trailer tanto atteso della nuova pellicola, che era già stato confermato ufficialmente. Il presentatore Geoff Keighley ha presentato il prodotto cinematografico grazie a un nuovo filmato, il quale conferma anche la data di debutto dell’8 aprile 2022 per la pellicola. Ne abbiamo parlato in questo articolo.

Sicuramente gli amanti del riccio blu più veloce del mondo ne vedranno delle belle nel corso del prossimo anno, e restiamo in attesa di scoprire ulteriori informazioni su Sonic Frontiers, sperando che SEGA abbia presto modo di parlare ulteriormente del suo nuovo prodotto particolarmente atteso.