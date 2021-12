Un SSD in sviluppo sembra poter migliorare l’audio dei PC

Come da poco riportato da Tom’s Hardware e ripreso da PCGamer, è in fase di realizzazione un SSD a dir poco particolare, il quale non si presenta infatti con delle ottime pretese sul campo dell’archiviazione, ma punta a migliorare l’esperienza audio degli utenti che fruiscono della piattaforma.

Il mercato degli audiofili è sempre pieno di piacevoli novità, visto che non sono pochi gli utenti davvero in grado di sentire delle minime differenze sul campo dell’audio usando una periferica o un’altra, e investono quindi sulle proprie postazioni al fine di migliorare al massimo la loro esperienza. Di base, un SSD pensato per migliorare l’audio sarebbe quindi una scelta intelligente, da abbinare a una scheda audio e a delle periferiche degne di note, ma sembra che i contino non torni.

Come spiegato da PCGamer infatti, l’archiviazione di un SSD non dovrebbe in alcun modo influire sull’audio finale, e quindi questo drive da 1 TB non sembrerebbe migliorare la situazione per nulla, seppur stando alle specifiche svelate si tratterebbe in ogni caso di un modello davvero di qualità.

Al momento non abbiamo alcun dettaglio relativo al prezzo, visto che il modello non è ancora in commercio, ma staremo a vedere in seguito al rilascio se quanto promesso risulterà vero, considerando che come spiegato si tratta di una possibilità abbastanza remota.