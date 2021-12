The Witcher 2: Netflix rivela i numeri da record di audience della seconda stagione

Netflix ha rivelato i numeri da record dell'audience di The Witcher 2, che è stato il contenuto della piattaforma più visto la scorsa settimana.

22—Dic—2021 / 8:39 AM

Netflix ha rivelato i numeri da record di The Witcher 2, che durante i suoi primi giorni di disponibilità sulla piattaforma streaming ha registrato ben 142 milioni di ore visualizzate dagli utenti. Si tratta di un dato che porta la serie TV al primo posto tra i contenuti Netflix più visti dal 13 al 19 dicembre.

Al secondo posto tra i contenuti più visti su Netflix nella scorsa settimana, dopo The Witcher 2, c’è proprio la prima stagione di The Witcher, che ha ottenuto 49 milioni di ore di visualizzazioni. Al terzo posto si è piazzata la terza stagione di Titans con 23 milioni di ore visualizzate.

Giusto per fare un confronto, la serie TV live-action su Cowboy Bebop è stata visualizzata nei suoi primi giorni 21 milioni di ore, mentre Arcane 45 milioni di ore, e Squid Game 63 milioni di ore. Tutto ciò per comprendere la portata del successo di The Witcher 2.

Questa è la logline della seconda stagione:

Convinto di aver perso Yennefer per sempre durante la battaglia di Sodden, Geralt di Rivia porta la principessa Cirilla nel posto più sicuro che conosce: Kaer Morhen, la fortezza della sua infanzia. Mentre re, elfi, umani e demoni del Continente lottano per la supremazia al di fuori delle mura, Geralt deve proteggere la giovane principessa da un pericolo ancora più grande: il misterioso potere che è in lei.