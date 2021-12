Oppo Reno 7 Pro spunta sulla Google Play Console prima del lancio globale

Siamo in attesa di scoprire di più in merito ai nuovi dispositivi Reno targati Oppo, ma la Google Play Console ha approfondito da poco il tutto.

Dopo che il lancio della serie Reno 7 è arrivato in Cina, siamo in attesa come di consueto di scoprire ulteriori dettagli in merito ai prossimi dettagli che la compagnia realizzerà, portando il tutto anche su altri mercati (fra cui, verosimilmente il nostro). Finalmente, l’Oppo Reno 7 Pro è tornato a far parlare di sé, visto che la Google Play Console ha menzionato il dispositivo in questione, confermando potenzialmente l’esistenza dello smartphone e il suo debutto imminente.

Parliamo del telefono che dovrebbe essere stato pensato da parte della compagnia al fine di migliorare ulteriormente quanto già visto con il precedente Reno 6 Pro, anche se questa volta dovremmo trovarci davanti a un design totalmente nuovo, senza display curvo e con un luce di segnalazione vicino al modulo posteriore delle fotocamere, sempre che alla fine dei conti quanto emerso fino a ora venga ufficializzato.

Stando a quel che sappiamo, il nuovo gioiellino del colosso si presenterà con uno schermo OLED da 6,55 pronto a offrire un refresh rate di 90Hz, includendo invece all’interno un SoC MediaTekDimensity 1200-Max, con fino a 12 GB di RAM e 256 GB di spazio per l’archiviazione. Pare sarà incluso un sensore Sony IMX766 da 50 MP, accompagnato da un 8 MP grandangolare e un 2 MP macro, con invece un Sony IMX709 da 32 MP a occuparsi dei selfie.

Gli ultimi dettagli riguardano il debutto con ColorOS 12 basato su Android 11, una batteria da 4.500mAh con compatibilità per la ricarica rapida 65 W, uno spessore di 7,45 mm e un peso di 180 grammi. Restiamo in ogni caso in attesa di dettagli da parte della compagnia, che speriamo si trovi ad approfondire presto il tutto, confermando fra gli altri dettagli anche il prezzo europeo del nuovo gioiellino e la data di lancio, verosimilmente non troppo lontana.