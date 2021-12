Intel: il CEO torna a parlare, crisi dei chip fino al 2023

La crisi di scorte per quel che riguarda il mondo dei chip è ormai da mesi un argomento abbastanza caldo, visto che purtroppo moltissimi utenti si trovano nella condizione in cui non riescono a reperire i dispositivi che desiderano, che si tratti di telefoni, processori, schede video o interi computer.

Diverse importanti personalità del settore hanno commentato in via ufficiale la situazione, fornendo il proprio parere da esperti per una situazione che però per ora sembra avere una luce in fondo al tunnel particolarmente lontana.

Il CEO di Intel infatti, Pat Gelsinger, è tornato a parlare della situazione dopo delle prime dichiarazioni, ribadendo che la situazione è abbastanza preoccupante, visto che a quanto pare a distanza di solamente qualche settimana i pronostici in rete relativi a quando finirà il disagio non sono per nulla positivi. Come riportato sulle pagine di Eurogamer, stando a Gelsinger sembra che il tutto si dilungherà per ancora circa due anni, continuando anche infatti nel corso del 2023.

I casi in cui delle compagnie si sono trovate a parlare del tutto in maniera così disastrosa non sono pochi, anche se per fortuna abbiamo assistito anche a pareri abbastanza positivi, come quello del CEO di Qualcomm. Abbiamo approfondito la questione in questo articolo.