Qualcomm: il CEO è ottimista sulla fine della crisi delle scorte

Con la crisi di scorte che purtroppo riguarda quasi l’intero mercato della tecnologia, alcuni grossi esponenti delle principali aziende del settore hanno espresso la propria opinione relativa a quando il tutto si potrà finalmente fermare. Abbiamo ascoltato pareri abbastanza simili dei CEO di Intel, AMD e Arm, anche se nel secondo caso la situazione sembrava più rosea rispetto al primo, e questa volta anche Cristiano Amon, figura a capo di Qualcomm, ha voluto parlare della questione.

Il tutto è stato svelato in una dichiarazione riportata sulle pagine di The Elec, come ripreso da Gizmochina, e a quanto pare l’uomo ha confermato che il tutto è già pronto a migliorare entro il prossimo anno. Sembra che i problemi siano già infatti in fase di risoluzione secondo il colosso dei System on a Chip, trovate qui di seguito l’esatta dichiarazione tradotta.

Le scorte sono aumentate quest’anno rispetto al 2020 e la situazione dovrebbe migliorare ancora nel 2022.

Pat Gelsinger di Intel, Lisa Su di AMD e Simon Segars di Arm non vedono il tutto in maniera così positiva, forse in quanto preferiscono evitare di fornire piacevoli aspettative, e resta ovviamente da vedere chi avrà ragione nel corso dei prossimi mesi, sperando che la situazione abbia modo di migliorare a ritmo spedito.