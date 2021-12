Nel periodo natalizio è un grande classico concedersi qualche film a tema, comodamente spaparanzati sul divano insieme ai propri cari. Le piattaforme in streaming hanno facilitato enormemente il processo di scelta, e quindi eccovi i 15 migliori film di Natale su Netflix, per tutti i gusti.

Spaziamo difatti dai classici film con protagonista una qualche versione di Santa Claus a pellicole dai toni più avventurosi, arrivando alle immancabili commedie romantiche sotto il vischio, rocambolesche avventure familiari e, addirittura, un titoli dai toni horror.

Buona visione!

Un bambino chiamato Natale

Un ragazzino molto comune di nome Nikolas intraprende una straordinaria avventura tra le nevi del Nord per trovare il padre, partito alla ricerca di Elfhelm, il leggendario villaggio degli elfi. Portando con sé una renna testarda di nome Lampo e un fedele topolino, Nikolas presto affronta il suo destino in questa storia magica, divertente e commovente che dimostra che nulla è impossibile.

Un bambino chiamato Natale è il regalo di Netflix ai suoi abbonati per queste feste. Diretto da Gil Kenan e adattato dal bestseller di Matt Haig, vede tra i protagonisti Henry Lawfull, Toby Jones, Sally Hawkins, Kristen Wiig e Maggie Smith.

Arthur Christmas

Nella sua fabbrica di giocattoli top secret, Babbo Natale affida al figlio Arthur un’importantissima missione per le feste.

Sottovalutatissimo cartoon Columbia diretto da Sarah Smith e Barry Cook, presenta la famiglia di Babbo Natale – e in particolare in giovane, inesperto ma idealista Arthur – alle prese con un Natale particolarmente ostico da portare a termine.

Klaus

Jesper, il peggior allievo dell’accademia postale, viene assegnato a un’isola ricoperta di ghiaccio a nord del Circolo polare artico, dove i litigiosi abitanti si parlano molto di rado e si scrivono ancora meno. Il giovane sta per gettare la spugna quando trova il sostegno dell’insegnante Alva e conosce Klaus, un misterioso carpentiere che vive in una capanna piena di giocattoli fatti a mano. Queste improbabili amicizie riportano l’allegria sull’isola, lasciando in eredità vicini generosi, tradizioni piene di magia e calze appese con cura vicino al caminetto.

Klaus è una commedia natalizia animata diretta da Sergio Pablos, coautore di Cattivissimo me, e vede la partecipazione di Joan Cusack, Will Sasso e Norm Macdonald: un gioiellino animato da non perdere!

Il Grinch

Il Grinch, misteriosa e misantropa creatura, decide che la città di Whoville non si merita il Natale e glielo ruba, ma la bontà della piccola Cindy Lou e della sua famiglia potrebbero farlo intenerire e cambiare le sorti delle feste…

Tratto dall’immortale romanzo del Dr. Seuss, Il Grinch diretto da Ron Howard con Jim Carrey protagonista è la trasposizione più celebre del personaggio, un vero classico natalizio per tutta la famiglia.

Polar Express

Un ragazzino fa un magico viaggio in treno verso il Polo Nord la vigilia di Natale e scopre le incantevoli meraviglie dell’amicizia e dello spirito natalizio.

Robert Zemeckis, regista di Ritorno al futuro, Forrest Gump e Chi ha incastrato Roger Rabbit, nel 2004 ricomincia il suo percorso di sperimentazione nell’animazione e nella tecnica mista con una pellicola singolare e affascinante con Tom Hanks protagonista.

Krampus

Una famiglia inizia a perdere lo spirito del Natale e ben presto si ritrova terrorizzata da un demone destinato a punire chi non dà alla festa il debito valore.

Perché anche a Natale c’è spazio per un po’ di sano terrore, e Krampus è una delle migliori scelte possibili, se siete in vena di una commedia horror da guardare con le luci dell’albero a fare da contraltare.

Le 5 Leggende

Babbo Natale, il coniglio pasquale, la fatina dei denti, Jack Frost e altri leggendari beniamini dei bambini affrontano uno spirito maligno deciso a distruggere sogni e innocenti credenze. Certo, non è propriamente un film esclusivamente natalizio (anzi, il fulcro della storia è rappresentato dal significato della rinascita pasquale) ma una parte della storia è ambientata a Natale, Santa Claus è tra i protagonisti e la neve è un elemento costante… e poi è sempre e comunque un film meraviglioso, in qualunque periodo dell’anno.

Tokyo Godfathers

Tre senzatetto trovano una neonata – abbandonata la vigilia di Natale tra i vicoli di Tokyo – e partono alla ricerca dei genitori, incontrando lungo la via una sfilza di strani personaggi. Un film splendido e un anime atipico, che parla di famiglia e del “miracolo di Natale” come se fosse una pellicola di Frank Capra.

Qualcuno salvi il natale

La storia di Teddy e Kate Pierce, fratello e sorella che, nel tentativo di fare una fotografia a Babbo Natale, si ritrovano catapultati in un viaggio inatteso che è il sogno di ogni bambino. Dopo aver aspettato Babbo Natale al varco, s’intrufolano sulla sua slitta, causano un incidente e per poco non rovinano il Natale. Nel corso di una pazza notte, Kate e Teddy collaborano con un Babbo Natale molto particolare e con i suoi elfi per salvare l’amata ricorrenza prima che sia troppo tardi.

Kurt Russell interpreta uno dei Babbo Natale più “cool” di sempre in Qualcuno salvi il natale (e il suo seguito), un’avventura natalizia a cura del mitico Chris Columbus e del regista Clay Kaytis.

A very Murray Christmas

In questo omaggio agli spettacoli di varietà classici delle feste, Bill Murray raduna un cast stellare per una serata di musica, commedia e buonumore.

Tra i primi prodotti di spicco di Netflix, nel 2015 arriva A very Murray Christmas, singolare commedia musicale diretta da Sofia Coppola con Bill Murray mattatore e diversi nomi di spicco, come George Clooney, Paul Shaffer, Amy Poehler, Michael Cera, Chris Rock, Jason Schwartzman, Jenny Lewis, Rashida Jones e Miley Cyrus. Un esperimento imperfetto ma da riscoprire.

Jingle Jangle

Ambientato nell’esuberante cittadina di Cobbleton, il film segue il leggendario giocattolaio Jeronicus Jangle (il premio Oscar Forest Whitaker) e le sue sofisticate e straordinarie creazioni. Quando il suo fidato apprendista (il premio Emmy Keegan-Michael Key) ruba la creazione più preziosa, ci penserà la sua brillante e intraprendente nipote (l’esordiente Madalen Mills) a sanare le ferite e a risvegliare la magia con l’aiuto di un’invenzione ormai dimenticata.

Dalla fantasia dello sceneggiatore e regista David E. Talbert, con canzoni originali di John Legend, Philip Lawrence e Davy Nathan, Jingle Jangle: Un’avventura natalizia ci ricorda la forza della famiglia e la certezza che tutto è possibile.

Love Hard

Sfortunata in amore, una ragazza di Los Angeles perde la testa per un ragazzo della East Coast su un’app di incontri e decide di fargli una sorpresa per le vacanze, ma scopre di essere stata ingannata. Questa commedia romantica e spensierata racconta il suo percorso alla ricerca dell’amore. Nel cast, Nina Dobrev, Jimmy O. Yang, Darren Barnet ed Harry Shum Jr.

Let it snow

Durante una bufera che alla vigilia di Natale si abbatte su una cittadina del Midwest, la vita e gli amori di alcuni liceali all’ultimo anno si intersecano grazie a una popstar rimasta bloccata, un fusto di birra rubato, una squadra di cheerleader, una misteriosa donna ricoperta da fogli di alluminio e una festa leggendaria al Waffle Town. La mattina del giorno di Natale, nulla sarà più lo stesso…

Let it snow: innamorarsi sotto la neve è una commedia romantica di stampo young adult tratta dal bestseller di John Green, Maureen Johnson e Lauren Myracle, con un cast ricco di giovani volti noti, come Isabela Merced, Shameik Moore, Kiernan Shipka e Jacob Batalon.

Nei panni di una principessa

Una settimana prima di Natale, la bellissima duchessa di Montenaro Margaret si scambia di posto con una comune cittadina di Chicago di nome Stacey che le somiglia in tutto e per tutto. Grazie alla magia del Natale, la nobile s’innamora del bel collega della plebea che, a sua volta, perde la testa per l’affascinante principe fidanzato della duchessa.

Vanessa Hudgens, con questo trittico di film (seguiranno, difatti, Nei panni di una principessa – Inseguendo una stella e Nei panni di una principessa – Ci risiamo!) oltre che con Un cavaliere per Natale (disponibile anch’esso su Netflix) punta a diventare la vera principessa del Natale, con questo originale twist sul classico canovaccio dello scambio di persona tra principessa e popolana.

Un principe per Natale

Il Natale arriva in anticipo per una giovane aspirante giornalista, mandata all’estero a fare un servizio su un affascinante principe che sta per diventare re. Nel suo genere, questo film (divenuto poi una serie grazie ai sequel Un principe per Natale – Matrimonio reale e Un principe per Natale – Royal baby) è diventata un piccolo cult, e i fan di iZombie possono ritrovarne la protagonista Rose McIver in un ruolo decisamente diverso!

Vi invitiamo a consultare anche queste altre liste: