Google Pixel 6: sembra che degli schermi si stiano rompendo da soli

Non è passato molto da quando i nuovi Pixel 6 e Pixel 6 Pro di Google sono stati rilasciati, e il colosso ha già avuto modo grazie a qualche patch rilasciata di mettere una pietra sopra a diversi problemi che hanno riguardato i dispositivi in questione. Tuttavia, il tutto non si è ancora concluso a quanto pare, visto che dei report degli utenti hanno segnalato il fatto che dei dispositivi si stanno distruggendo autonomamente, almeno per quel che concerne gli schermi.

A quanto pare, i dispositivi di Google, particolarmente costosi e pieni di funzionalità, hanno una pecca che riguarda i pannelli presenti. Nello specifico, pare che il vetro frontale inizi a scheggiarsi senza alcun motivo palese, come hanno spiegato diversi utenti sulla piattaforma di Reddit e sul forum di supporto della compagnia. Il tutto avviene sia per il Pixel 6 Pro, smartphone più costoso con un vetro curvo, sia per la versione base, che però a quanto pare è meno affetta dal problema.

Entrambi i dispositivi, sfruttando le potenzialità del Gorilla Glass Victus sul fronte e sul retro hanno in realtà un ottima resistenza di base, il che rende questo specifico avvenimento ancora più strano rispetto a quanto già non lo sarebbe per qualunque altro articolo. Pare che i problemi inizino dagli angoli, che piano piano si scheggiano, fino a portare le rotture anche ai lati, senza che alcun tipo di cover o vetro di protezione abbia risultati per evitare il problema. Potete vedere due esempi qui di seguito, riportati sulle pagine di Android Police.

C’è da dire in ogni caso che non è la prima volta in cui abbiamo a che fare con un fenomeno di questo tipo per il mondo dei telefoni, anche se la compagnia non ha al momento ancora approfondito la situazione, e non sappiamo quindi cosa potrebbe star causando le rotture in questione.