Dark Horse Comics è stata acquisita da Embracer Group

La Dark Horse Comics, la casa editrice indipendente legata a serie a fumetti come Hellboy e The Umbrella Academy è stata acquistata dal gruppo svedese legato al gaming, ma non solo, Embracer Group, che concluderà l’accordo in maniera definitiva nel 2022.

Il fatto che Dark Horse Comics sia stata acquisita da Embrace Group viene considerata una grande opportunità dal conglomerato svedese, considerando che ben 159 delle 170 proprietà intellettuali della casa editrice sono state opzionate per degli adattamenti sullo schermo. Tra le popolari produzioni legate a Dark Horse Comics c’è già The Umbrella Academy, per non parlare di Hellboy. Ma possiamo menzionare anche Timecop e The Mask.

Mentre Embracer Group possiede già THQ Nordic, Koch Media, Saber Interactive, Gearbox Entertainment e Coffee Stain.

Mike Richardson, CEO di Dark Horse, ha dichiarato:

La sinergia che esiste tra il network Embracer promette nuove ed entusiasmanti opportunità per Dark Horse, ma anche per i creatori e per le compagnie con cui lavoriamo. Ho avuto diverse conversazioni importanti con il CEO di Embracer Lars Wingefors, e sono impressionato da ciò che hanno realizzato con il suo gruppo di lavoro. Posso dire che il futuro della nostra compagnia non è mai stato così luminoso.

