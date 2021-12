Addio al Google Home Mini, per lo smart speaker è arrivato il momento della pensione

Per il Google Home Mini potrebbe essere arrivato il momento della pensione. Il piccolo smart speaker era stato presentato nel 2017, come alternativa più compatta ed economica del Google Home originale. Il device andò particolarmente bene, tant’è che appena due anni dopo Google ha deciso di aggiornarlo rilasciando sul mercato il Nest Mini.

Nonostante il Nest Mini si collocasse nello stesso identico segmento di mercato del Google Mini originale, l’azienda aveva comunque scelto di mantenere in vendita anche quest’ultimo. Il piccolo device è rimasto in vendita nei negozi retail e nello store di Google per tutto questo tempo.

Ora Google sembra pronta per staccare la spina al vecchio modello, mantenendo sul mercato solamente il più recente Nest Mini.

Da diverse settimane il Google Home Mini non è più disponibile su moltissimi e-commerce americani. Non sembrano esserci restock in programma. Prima dell’improvvisa scomparsa, il Google Home Mini era stato oggetto di diverse promozioni in vista delle festività invernali. Normalmente il dispositivo veniva proposto ad un prezzo di poco inferiore ai 25 dollari.