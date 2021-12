Xiaomi 12 ufficiali, svelata la data di presentazione a dicembre

Finalmente, dopo mesi di rumor e attesa, sappiamo di più in merito agli Xiaomi 12, i quali verranno svelati al mondo grazie a un evento per il 28 dicembre.

Nel corso degli ultimi mesi si è parlato molto degli Xiaomi 12, dispositivi di cui al momento non avevamo neanche la conferma, ma che ora sono stati ufficializzati da parte della compagnia, e come sappiamo si presenteranno come i prossimi flagship cinesi, anche se verosimilmente in arrivo anche nel resto del mondo. Come riportato sulle pagine di The Verge, è stato confermato che avremo a che fare con questi telefoni molto presto, considerando che la data di presentazione è fissata per il 28 dicembre.

Questa era già stata suggerita tempo a dietro, ma ora, grazie a un post arrivato sulla piattaforma di Weibo, non ci sono più dubbi in tal senso. Per quel che riguarda invece ulteriori contenuti dell’evento in questione (all’infuori della MIUI 13, che arriverà in contemporanea, come approfondito in questo articolo) non sappiamo molto, lo stesso vale anche per quel che i nuovi dispositivi del colosso avranno modo di offrire, fra software e specifiche tecniche.

Nella serie, stando a dei report, verranno inclusi un totale di 4 diversi modelli: Xiaomi 12, Xiaomi 12 X, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12 Ultra, ma anche in questo caso non sappiamo quali saranno le differenze fra tutti i modelli. Considerando le novità di Gizmochina, sappiamo invece che dei membri della compagnia hanno usato ben 3 nuovi dispositivi per postare sulla piattaforma di Weibo, il che confermerebbe almeno in parte la grandezza della nuova lineup.

Stando a quel che sappiamo, almeno due dei nuovi modelli dovrebbero presentarsi con un SoC Snapdragon 8 Gen 1, mentre gli schermi offriranno una punch-hole centrale, in realtà abbastanza classico e probabile per dei telefoni realizzati da Xiaomi. Stando a OnLeaks invece, sul retro sarà presente un triplo sensore, con una fotocamera primaria da 50 MP. Non ci resta che aspettare ancora qualche giorno per scoprire di più sul tutto grazie all’evento ufficiale.