RTX 3090 Ti: spunta in rete la prima foto dal vivo di un modello Asus TUF

Come da poco riportato sulle pagine di Videocardz, sembra che un modello di RTX 3090 Ti sia da poco apparso in rete, si parla di una Asus TUF.

NVIDIA non ha ancora svelato i prossimi modelli di schede video che verranno lanciati sul mercato, anche se si parla da tempo di una nuova RTX 3090 Ti che dovrebbe avere modo di migliorare ulteriormente le possibilità dell’attuale scheda video flagship della compagnia.

Mentre siamo ancora in attesa di conferme sulla sua esistenza però, questa si è mostrata in una prima foto apparsa in rete, in una versione (purtroppo non fuori dalla scatola) Asus TUF, particolarmente plausibile se si guarda il design della scatola e i vari dettagli. Al momento non ci sono purtroppo ulteriori informazioni sulla scheda, che non è stata infatti approfondita per quel che concerne specifiche tecniche e vari dettagli.

Stando a quel che sappiamo, dovrebbe trattarsi della prima RTX 3000 con TDP di 450 W, quasi 100 W in più rispetto alla precedente, e per via di ciò ci aspettiamo delle performance di alto livello. Nella foto si vede anche come questa sia cambiata leggermente nel design del dissipatore rispetto alla scorsa serie.

Anche se purtroppo la foto è tagliata proprio sul più bello, è probabile che la GPU si presenterà con un totale di 24 GB di VRAM, seppur anche in questo caso non ci resta che aspettare conferme da parte del colosso, che speriamo non si facciano attendere molto.