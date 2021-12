One Piece Film Red: i design originali di Eiichiro Oda per la pellicola

In seguito alla messa in onda del 1.000° episodio di One Piece, è stato annunciato One Piece Film Red:, che arriverà in Giappone il 6 agosto 2022 (mentre ancora non si sa quando e come, effettivamente, arriverà in Europa e in Italia): intanto, però, l’autore Eiichiro Oda ha rilasciato alcuni bozzetti preparatori.

Durante il Jump Festa 2022, in Giappone, sono stati difatti svelati alcuni spettacolari e nuovissimi disegni dei “costumi da festival” dei Pirati di Cappello di paglia che vedremo nel film. Disegnati direttamente dal celebre Eiichiro Oda, autore originale di One Piece e produttore generale del nuovo film, possono essere ammirati anche nel video ufficiale che vi proponiamo.

Ambientato durante un festival musicale, One Piece Film Red è la storia di “Voce melodiosa” e “Il Rosso”. Sono state rivelate ancora poche informazioni sul suo conto e l’unica cosa che appare chiara è il fatto che indossi delle cuffie con microfono e che canti al cielo. “Voce melodiosa” e “Il Rosso” sono solo i primi dettagli che potranno far accendere la fantasia di tutti i fan per iniziare a immaginare la storia di One Piece Film Red.

Nel teaser, svelato insieme a una prima immagine promozionale, le annotazioni musicali e le note della colonna sonora si intrecciano per svelare anche le fattezze del nuovo personaggio, che rappresenta la chiave della storia. Nell’ultima scena, “Shanks il Rosso”, il pirata che ha ispirato Rufy a intraprendere il suo viaggio, fa una breve apparizione che prefigura l’inizio di una nuova leggenda.

Quale avventura e quali sfide attendono i Pirati di Cappello di paglia? Qual è il segreto nasconde “Il Rosso”? È ancora presto per dirlo!

