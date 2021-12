Matrix Resurrections per Lana Wachowski non darà inizio ad una nuova trilogia

Lana Wachowski si è espressa di recente, parlando con AP Entertainment, sulla possibilità che Matrix Resurrections possa dare il via ad una nuova trilogia, ma la regista ha seccamente dichiarato che questa ipotesi è da scartare.

Oltre a esprimersi con un chiaro “no” sulla possibilità che Matrix Resurrections dia il via ad una nuova trilogia, la filmmaker ha aggiunto:

Non avevo mai pensato all’idea di realizzare un nuovo Matrix. L’ho detto a chiunque per 18 anni, e Lilly ha fatto la stessa cosa. Però, successivamente, è capitata una tragedia nella mia vita, i miei genitori sono morti, ed avevo bisogno di qualcosa che mi aiutasse a curare il dolore. Così ho creato una storia in cui due persone tornano in vita perché mi sembrava un qualcosa che potesse curarmi e confortarmi. Non sapevo cosa farne però, ma quando l’ho letta ad una collega mi ha detto che dovevo assolutamente raccontarla in qualche modo.