Mai come quest’anno trascorreremo il Natale in famiglia: vediamo insieme dunque quali sono i migliori film di Natale per bambini, per rallegrare questo anno strano soprattutto per i più piccoli.

Il 2020 che, per fortuna, si avvia alla sua conclusione, è stato sicuramente un anno particolare, così come particolare sarà questo Natale, fatto di zone colorate e limitazioni varie, che ci faranno trascorrere la più attesa delle feste in casa e con pochi parenti. Anche per i più piccoli dunque sarà un Natale particolare, meno chiassoso e colorato dei precedenti, ma finché ci si può accontentare di trascorrerlo coi propri cari, magari guardando un film, la scelta mai come in questo caso è ampia, ed è davvero un bell’”accontentarsi”. Vediamo dunque quali sono i migliori film di Natale per bambini da consumare durante queste strane feste invernali.

Un bambino chiamato Natale (2021)

Una favola natalizia targata Netflix quella di Un bambino chiamato Natale dove ad essere protagonista è proprio una favola, quella di Nikolas (Henry Lawfull), un bambino che ha vissuto molto tempo fa in una remota baita di montagna in Finlandia con suo padre, un taglialegna di nome Joel (Michiel Huisman). Nikolas è in lutto per la sua defunta madre, che è stata uccisa da un orso, ma è un bambino speciale, carico di speranza e amore. E senza saperlo, Nikolas darà vita ad uno dei momenti più magici dell’anno.

A Christmas Carol (2009)

Si tratta di una rivisitazione del classico racconto di Dickens, girata in CGI utilizzando la motion capture, e che vede la presenza di nomi importanti, da quello del regista Robert Zemeckis, a quello del protagonista Jim Carrey. La storia è intramontabile e il film è un piacere per gli occhi: consigliato.

Canto di Natale di Topolino (1983)

Anche questo si ispira al racconto di Charles Dickens, stavolta però in salsa Disney: la parte di Scrooge la fa Zio Paperone, con Topolino nei panni di Bob Cratchit. Anche in questo caso la storia è in grado di far sciogliere il cuore, e con i personaggi intramontabili di Paperopoli e Topolinia ci si assicura anche una certa dose di risate.

Nightmare Before Christmas (1993)

Non scordiamo un altro grande classico di Natale (ma anche di Halloween) creato dal genio di Tim Burton e diretto da Henry Selick. Quando il Re delle Zucche, Jack Skellington, si dirà stanco di Halloween, ecco arrivare come un’apparizione il… Natale. Ma che cos’è il Natale? Oh, poco importa! Jack è più convinto che mai che quest’anno il ruolo di Babbo Nachele spetta a lui. Ma sarà così semplice? Profumo di guai in arrivo…

Elf (2003)

Jon Favreau dirige Will Ferrell in questa divertente commedia natalizia del 2003, e già questi due nomi dovrebbero bastarvi per convincervi a metterla su, magari già la vigilia di Natale. Senz’altro uno dei migliori e più divertenti film di Natale per bambini dei tempi moderni.

Fuga dal Natale (2004)

Tim Allen e Jamie Lee Curtis protagonisti di una commedia natalizia un po’ dissacrante ma adatta per tutta la famiglia. Del resto, il Natale non può piacere a tutti e per questa volta i Krank hanno deciso di fare a meno di lucine, decorazioni, alberi e regali ma, piuttosto, volare ai Caraibi per delle festività diverse dal solito. Eppure la loro scelta non sembra essere apprezzata proprio da tutti, e quella che dovrebbe essere una vacanza da sogna, sta per trasformarsi in un roccambolesco incubo.

Jingle Jangle: un’avventura natalizia (2020)

Una nonna racconta ai nipoti una nuova fiaba utilizzando un libro che, sin dalla copertina, si presenta come magico. Vi si narra di Jeronicus Jangle, il più grande inventore di giocattoli del mondo il quale, dopo il furto da parte del suo assistente del libro in cui annotava tutte le sue idee e la morte della moglie, era caduto in depressione. Al punto da spingere la figlia Jessica ad andare a vivere altrove. Quella che era la sede delle sue invenzioni nel corso degli anni era diventata un banco dei pegni. Fino a quando una nipote a lui ignota, ma segnata da uno spirito inventivo simile al suo, non aveva deciso di raggiungerlo per tentare di ridargli quella fiducia in se stesso che aveva perso.

Frozen (2013)

Per bambini lo è di sicuro, ma può Frozen essere considerato un film di Natale? Beh, il periodo è quello giusto, e i classici Disney sono sempre un must durante le feste invernali. Aggiungeteci che si tratta di uno dei film Disney di maggior successo di sempre, che non c’è bambino al mondo che non lo adori, e che è pieno di spin-off natalizi, e capirete che proprio non potete saltarlo.

Il Grinch (2000)

Evidentemente a Jim Carrey le parti del cattivone natalizio riescono bene, dato che oltre Scrooge in A Christmas Carol, ha interpretato anche Il Grinch, nel film diretto da Ron Howard nel 2000. All’epoca fu un grandissimo successo ed è senz’altro un altro dei film natalizi da recuperare, qualora non l’aveste ancora visto.

Il Piccolo Lord (1980)

Uno dei film di Natale per eccellenza, sia per i buoni sentimenti che lo riempiono, sia perché non c’è Natale senza che passi in TV Il Piccolo Lord. Tratto dal romanzo per ragazzi di Burnett, si tratta veramente di un classicissimo, e poi beh… c’è Obi-Wan Kenobi!

Il Ritorno di Mary Poppins (2018)

Emily Blunt è Mary Poppins nel sequel del celebre film classico del 1964, nonché adattamento del meno noto romanzo Mary Poppins Ritorna, del 1935. L’interpretazione dell’attrice è ottima, e il film può davvero diventare uno dei vostri grandi classici di Natale. E se non funziona, può essere comunque uno spunto per riguardare l’originale.

Jack Frost (1998)

La famiglia Frost è molto unita, ma la loro vita viene sconvolta dalla morte del padre Jack (Michael Keaton), che però proprio in prossimità del Natale, si reincarna in un pupazzo di neve. Uno dei migliori film di Natale per bambini, anche per la sua capacità di emozionare e commuovere.

Klaus (2019)

Il film d’animazione di Natale targato Netflix, uscito sulla piattaforma streaming un anno fa. Una splendida favoletta natalizia capace di divertire e scaldare il cuore. Nel cast vocale italiano, nomi come Marco Mengoni, Francesco Pannofino e Ambra Angiolini. Anche questo, consigliatissimo.

Le cinque leggende (2012)

Babbo Natale, la fatina dei denti, il coniglietto pasquale, Sandman e Jack Frost in un’epica battaglia contro l’Uomo Nero, che ha oscurato il Globo, la sfera magica che mostra ogni bambino che crede in loro. Un film che più natalizio non si può, e che peraltro è spesso trasmesso in TV proprio in questo periodo.

Lo Schiaccianoci in 3D (2010)

Ci sono poche cose al mondo più natalizie dello Schiaccianoci, e questa versione del 2010 ispirata al celebre balletto di Tchajkovskij, nonostante sia stata più o meno massacrata dalla critica, è comunque in grado di farvi entrare alla grande nell’atmosfera natalizia, ed è un classico che ai bambini fa sempre bene guardare.

Mamma ho perso l’aereo (1990)

Un po’ come quel meme vivente che è diventato Una poltrona per due, non è mai davvero Natale se non passa in TV almeno una volta Mamma ho perso l’aereo. Un superclassico delle feste natalizie, sempre divertente da guardare, è davvero una scelta perfetta per passare in famiglia la vigilia di Natale. Consigliato anche il primo sequel, ma non spingetevi oltre.

Miracolo nella 34° strada (1948 e 1994)

Sono abbastanza facili da reperire, soprattutto se siete abbonati a qualche servizio streaming, sia il film originale del 1948 (che vinse anche un premio Oscar), sia il remake del 1994, ed entrambi sono tra i migliori film di Natale per bambini. Scegliete pure liberamente.

Polar Express (2004)

Robert Zemeckis alla regia e Tom Hanks nei panni (digitali) del protagonista, sono già due ingredienti sufficienti per dare una chance a questo classico film natalizio tratto dal libro per ragazzi di Chris Van Allsburg. Fate i bagagli: si va al Polo Nord!

Qualcuno salvi il Natale (2018)

Sfizioso film natalizio targato Netflix con un Babbo Natale a volte poco “politically correct” interpretato alla grande da Kurt Russell. Davvero molto divertente da guardare in famiglia, come alternativa ai grandi classici. Il sequel uscito quest’anno è un po’ meno riuscito, ma se vi è piaciuto il primo dategli una chance.

Supercuccioli a Natale (2009)

Adorabili cagnolini che devono salvare la magia del Natale direttamente al Polo Nord: avete davvero bisogno di sapere altro? Piazzate i vostri bambini davanti alla TV e godetevi 84 minuti di libertà. Più o meno.

Topolino e la magia del Natale (1999)

Topolino, Pippo, Paperino & co. Sono sempre una garanzia quando si tratta di intrattenere i piccoli, e questo film animato del 1999 è composto da diverse avventure divertenti che faranno felici i bambini e, perché no, anche i nostalgici della Disney che fu.

Topolino: Strepitoso Natale (2004)

Sequel di Topolino e la magia del Natale animato al computer, con un look più moderno e “digitale” del suo predecessore. I protagonisti sono gli stessi e ci sono altre cinque divertenti avventure da guardare. Cosa aspettate?

Una promessa è una promessa (1996)

Arnold Schwarzenegger alla ricerca di un introvabile regalo di Natale per il figlio: una sfiziosa occasione per ammirare il lato comico della leggenda dei film action, in un esilarante film natalizio.

Zampa e la magia del Natale (2010)

Fa parte dello stesso filone di Air Bud, e quindi di Supercuccioli a Natale, che abbiamo trattato poco più su, e quindi vale pressappoco lo stesso discorso. Un bel bagno di tenerezza natalizia che i più piccoli adoreranno. Cosa chiedere di più a Natale?

Noelle (2019)

Se Babbo Natale dovesse decidere di andare in pensione, cosa potrebbe mai accadere? Semplice: ci penserebbe sua figlia Noelle. Ma portare la felicità nel mondo il giorno di Natale, potrebbe non essere così semplice, soprattutto con un fratello come Nick sull’orlo di una crisi di nervi…

Risate, umorismo e divertimento con un Bill Hader fuori dalla sua comfort zone ed una dolcissima Anna Kendrick.