Fedeltà: teaser trailer della serie italiana di San Valentino per Netflix

Michele Riondino e Lucrezia Guidone sono i protagonisti di Fedeltà, serie Netflix in arrivo a San Valentino tratta dal romanzo finalista al 73° Premio Strega.

Primo trailer per Fedeltà, la nuova serie originale italiana di Netflix in sei episodi tratta dall’omonimo romanzo di Marco Missiroli, finalista al 73° Premio Strega e vincitore del Premio Strega Giovani. La serie, prodotta da BiBi Film, arriverà su Netflix per San Valentino, il 14 febbraio.

Scritta da Alessandro Fabbri, Elisa Amoruso e Laura Colella, con la regia di Andrea Molaioli (La ragazza del lago, Suburra – la serie) e Stefano Cipani (Mio fratello rincorre i dinosauri).

Sinossi ufficiale:

Tra Milano e Rimini assistiamo alla storia di Carlo (Michele Riondino) e Margherita (Lucrezia Guidone), una giovane coppia che deve affrontare le conseguenze esplosive di un presunto tradimento. Tra seduzione e ragione, la loro relazione viene messa di fronte a un bivio: è giusto rimanere fedeli al partner o a sé stessi?

