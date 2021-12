Avatar 2: prima foto di Spider, figlio adottivo di Jake e Neytiri

Di cose ne sono successe, nei tredici anni di stacco tra l’uscita del primo Avatar di James Cameron e il suo sequel, Avatar 2, e di certo ne sono successe anche nella finzione, con i protagonisti Jake e Neytiri che hanno ora formato una loro famiglia, con tre figli Na’vi e un figlio (adottivo) umano: Spider, di cui è stata ora rilasciata la prima foto.

Il vero nome di Spider (che è interpretato da Jack Champion) è Miles Socorro, ed è nato in una base militare di Pandora, senza aver mai visto la Terra. Viene dunque cresciuto nella giungla bioluminescente da Jake e Neytiri.

Stando a quanto dice il produttore Jon Landau, il rapporto tra lei e il figlio adottivo è conflittuale, perché

Jake l’ha portato in famiglia ma Neytiri l’ha sempre visto come uno della gente che ha distrutto la sua casa e ucciso suo padre. Dunque ci sono queste dinamiche in atto.