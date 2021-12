Apple sposterà parte della produzione degli iPhone in India?

A quanto pare, a partire dal prossimo anno la realizzazione degli iPhone 13 si sposterà di non poco, visto che sembra che Apple sia pronta a voler portare questa in India già dal mese di febbraio 2022. Parliamo di un mercato particolarmente grande, che sicuramente avrebbe modo di beneficiare dall’interesse del colosso di Cupertino per la realizzazione dei suoi dispositivi.

Il tutto, come ripreso su GizChina, è stato riportato dall’Economic Times, il quale ha dato anche la presunta finestra di inizio per la novità, come accennato in apertura. A quanto pare, Apple potrebbe aver già portato sul luogo la quantità di chip necessaria per iniziare la produzione di massa nel nuovo territorio, che verosimilmente nel corso dei prossimi mesi avrà modo di mettere una pezza alla scarsa presenza dei dispositivi sul mercato, dovuta proprio alla carenza di scorte ormai fuori controllo.

Nonostante parte dei dispositivi prodotti dovrebbe infatti essere dedicata in esclusiva al territorio cinese, l’utilizzo di sufficienti infrastrutture dovrebbe permettere ad Apple di portare anche all’infuori del luogo alcuni dei suoi dispositivi, garantendole quindi la possibilità di migliorare la disponibilità nel resto del mondo. Al momento, non sappiamo ancora per certo quando il tutto avverrà, considerando che delle conferme da parte di Apple sulla questione non si sono ancora fatte vedere, seppur la produzione locale sia una pratica conveniente e probabilmente considerata dal colosso.

Va specificato che il tutto potrebbe non riguardare solamente gli iPhone 13, ormai presenti sul mercato da settembre dello scorso anno, ma anche i prossimi dispositivi che il colosso avrà modo di lanciare, visto che l’utilizzo di risorse e infrastrutture a livello locale garantirebbe in ogni caso dei vantaggi nel corso dei prossimi anni, anche dopo la fine del pessimo periodo sul campo della carenza di scorte. Al momento, i piani per l’India non riguardano in ogni caso iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max, stando a quanto anticipato dall’Economic Times.