TikTok ora consegna anche il cibo a domicilio (negli USA)

20—Dic—2021 / 9:34 AM

Le ricette fai da te diventano un cult e TikTok passa all’incasso: negli USA, a partire dal 2022, aprirà i battenti TikTok Kitchen, un nuovo servizio di food delivery. Il menù del nuovo servizio includerà esclusivamente piatti diventati popolari grazie agli utenti del social network, come la pasta al forno con la feta.

Proprio perché il menù delle cucine di TikTok inseguirà continuamente i principali trend lanciati dagli utenti, il servizio dovrebbe includere piatti sempre diversi, a rotazione. Il menù, suggerisce ByteDance, parent company di TikTok, dovrebbe cambiare ogni trimestre.

I prezzi del servizio sono ancora un’incognita: non sappiamo quanto TikTok addebiterà ai suoi utenti per i costi di consegna. L’obiettivo è di aprire oltre 300 TikTok Kitchen negli USA entro la fine di marzo. Poi, entro la fine di dicembre del 2022, TikTok punta ad avere una rete di oltre 1.000 cucine, fondamentalmente offrendo il suo servizio in ogni media e grande città degli Stati Uniti.

Ricette create e rese popolare dagli utenti, si diceva. E, infatti, TikTok ha già specificato che i creatori delle ricette verranno, in qualche modo, ricompensati per la loro creatività. Otterranno parte dei ricavi della vendita dei loro piatti.

Virtual Dining Concepts sarà un partner fondamentale del nuovo servizio. È un’azienda che collabora con ristoranti già esistenti, aiutandoli a creare una presenza online, ad esempio aprendo ghost kitchen dedicate esclusivamente agli ordini via app, in delivery.