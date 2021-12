Snapdragon 8 Gen 2 in arrivo già il prossimo anno?

Non è passato molto da quando Qualcomm ha ufficialmente svelato e rilasciato sul mercato i suoi nuovi SoC Snapdragon 8 Gen 1, pensati per dispositivi di fascia alta pronti a offrire performance davvero interessanti. Mentre sono in gara diversi nuovi telefoni, pronti a essere fra i primi a offrire le potenzialità dei nuovi gioiellini della compagnia, sono già emersi dei presunti piani relativi a come il colosso avrà modo di continuare la sua nuova serie.

A quanto pare, quelli attualmente noti come Snapdragon 8 Gen 2, un nome abbastanza plausibile considerando l’approccio preso dalla compagnia, potrebbero essere rilasciati già nel mese di maggio 2022, e avere una grossa differenza rispetto all’attuale serie. Non si parlerebbe infatti di sole performance aumentate, stando a quanto riportato da GizChina, ma anche di un diverso processo produttivo.

Gli Snapdragon 8 Gen 1 appena lanciati da Qualcomm sono infatti basati sul nodo a 4nm di Samsung, e a quanto pare il prossimo anno il colosso potrebbe voler puntare su TSMC, nonostante i problemi della compagnia per i clienti all’infuori di Apple. Si parla inoltre di un presunto Snapdragon 8 Gen 1+, che com’è facile intuire avrebbe l’obiettivo di porsi fra l’attuale flagship e il suo seguito.

Tornando a parlare del Gen 2, a quanto pare le possibilità di TSMC potrebbero di gran lunga superare quelle di Samsung, grazie alla realizzazione di diversi System on a Chip in più rispetto a quanto sta attualmente avvenendo, forse per via della tecnologia a 4nm del competitor, maggiormente navigata nel settore ed più efficiente a livello energetico. Staremo a vedere se nel corso dei prossimi mesi la compagnia ci fornirà piacevoli novità in tal senso, mentre siamo ancora in attesa di vedere in che modo questa punterà a evolvere anche le sue ulteriori serie di SoC presenti in commercio.