LG UltraGear 17G90Q: il primo laptop da gaming del brand coreano monta una RTX 3080 Max-Q

LG ha presentato il suo primo vero e proprio laptop da gaming. Si chiama UltraGear 17G90Q e segna il debutto di LG all’interno di un mercato da cui fino ad oggi si era tenuta a debita distanza.

Eh già, perché il catalogo di LG includeva esclusivamente soluzioni per la produttività e l’ufficio. Perfino i suoi laptop top di gamma – ricorda The Verge – non avevano GPU particolarmente all’avanguardia. Ad esempio l’LG Gram 17, al netto di processore e RAM all’altezza dei professionisti più esigenti, non ha una GPU dedicata (monta una Intel® Iris® Plus Graphics).

Chi cercava un laptop LG con una scheda grafica da gaming doveva accontentarsi delle GTX 1650, non esattamente due soluzioni di fascia alta.

Finalmente qualcosa sta iniziando a cambiare. L’UltraGear 17G90Q monta una Nvidia RTX 3080, ossia una delle GPU più performanti attualmente presenti sul mercato. Il laptop offre anche un display IPS da 17 pollici con refresh rate da 300Hz e risoluzione da 1080.

L’UltraGear 17G90Q offre anche un arsenale di porte per la connettività in grado di accontentare tutti: due USB-C (una delle due è una USB 4), due USB-A, jack per cuffie, porta HDMI e ingresso Ethernet. Non manca nemmeno una porta microSD.

Il design del laptop, in controtendenza con l’offerta dei brand concorrenti, non è particolarmente vistoso o trasgressivo. L’anima da gaming del dispositivo viene comunque tradita dal logo sulla scocca – ripreso anche sul mouse pad – oltre che da una tastiera con led RGB.

Il prezzo del laptop verrà comunicato assieme ad altri dettagli in occasione del prossimo CES di Las Vegas.