Jurassic World: Dominion – La prima immagine con l’Atrociraptors

Su Empire Magazine è stata pubblicata un’immagine tratta da Jurassic World: Dominion che rivela la presenza di un nuovo dinosauro: stiamo parlando dell’Atrociraptors. Nella foto il dinosauro sta rincorrendo il personaggio interpretato da Chris Pratt.

Ecco l’immagine di Jurassic World: Dominion con l’Atrociraptors.

Secondo il regista Colin Trevorrow:

Mentre il Velociraptor è un predatore furtivo, l’Atrociraptors è un po’ più ruvido. In questa scena in particolare lui ha fiutato l’odore e non si fermerà fino a quando non provocherà la morte. Sono molto brutali e feroci.