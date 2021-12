Jared Leto: “Non ho mai voluto recitare, volevo solo fare il regista”

L'interprete Jared Leto ha dichiarato a Variety che la recitazione non è mai stata la sua priorità, ma solo un modo per arrivare alla regia.

In un’intervista a Variety l’interprete Jared Leto si è confessato, raccontando tutto ciò che c’è dietro il suo modo di approcciare la recitazione, e l’attore ha anche rivelato che l’idea di recitare non è mai stata il suo vero obiettivo, bensì era un modo per avvicinarsi alla regia.

Ecco le parole di Jared Leto sulla recitazione:

Faccio l’attore perché sono fo****mente pazzo, credo. Per fare un lavoro del genere devi essere un po’ fuori di testa. Ci sono lavori più duri al mondo rispetto a quello dell’ attore, però si tratta di un mestiere che ha le sue buone dosi di pressioni, soprattutto a livello psicologico. Per tutta la vita ho desiderato essere un artista, volevo fare il pittore, ed ho studiato arti visive e trovando la fotografia ho scoperto i film ed ho lasciato la scuola. La mia idea era quella di diventare un attore per poter poi fare il regista. Non ho mai voluto recitare. Ho avuto la possibilità molte volte in passato di stare dietro la telecamera e sono innamorato di questo tipo di processo.

Ricordiamo che Jared Leto ha lavorato nel film attualmente al cinema House of Gucci, e che il suo Morbius arriverà il 3 febbraio al cinema in Italia.